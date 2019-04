Face à une équipe de Bordeaux pas spécialement entraînante depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille, même avec Mario Balotelli sur le banc au coup d’envoi (l’Italien avait des soucis musculaires), semblait enfin disposé à mettre fin à 41 ans de disette sur le terrain des Marine-et-Blanc. Au final, les Girondins enchaînent une quarante-deuxième année d’invincibilité à domicile face aux Phocéens après leur victoire deux buts à zéro.

Un revers qui laisse donc l’OM scotché à la cinquième place, avec le risque de voir l’Olympique Lyonnais (3e du classement) prendre onze longueurs d’avance et donc de mettre un terme aux espoirs de Ligue des Champions aux hommes de Rudi Garcia. Une nouvelle déception pour la bande de Florian Thauvin qui a été l’un des deux Marseillais à s’arrêter en zone mixte avec Kevin Strootman pour évoquer cette contre-performance. L’occasion pour le milieu de terrain offensif d’afficher son désarroi.

« Le podium c’est mort »

« Franchement, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. On démarre bien quand même, on arrive à se créer des situations avec des centres. Je n’ai pas revu l’action du penalty (la main de Pablo), il y en a un peut-être pour nous. Pfff... en vrai je suis en train de raconter n’importe quoi. On a perdu le match, ça sert à rien de chercher des excuses. Je suis fatigué... » Un terrible constat qui ne s’est pas arrêté là. Relancé sur les chances infimes de l’OM d’accrocher la troisième place synonyme de Ligue des Champions, l’international tricolore a avoué ne plus y croire. Pire, même si un miracle se produisait, Thauvin estime que cet OM-là n’aurait de toute façon pas le niveau pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

« Le podium c’est mort, c’est fini. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On n’a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions, on irait en Ligue des Champions pour montrer quoi ? Voilà, il faut arrêter de se raconter des conneries. C’est toujours la même chose. Chaque année, c’est à répétition. On lâche les saisons pour un rien. On ne gagne pas les matches qu’il faut, on fait trop d’erreurs. Aujourd’hui, il n’y a qu’une chose à faire, c’est se taire, assumer parce qu’on n’a pas été bons, on a été nuls. Il faut assumer, voilà... » Ambiance...