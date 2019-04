42 ans. C’est la durée de la disette de l’Olympique de Marseille en terres bordelaises. Depuis 1977, le club phocéen n’a en effet plus battu les Girondins de Bordeaux à l’extérieur. Chaque déplacement des Olympiens à Bordeaux est donc toujours compliqué. Et en ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l’équipe de Rudi Garcia se rendait justement au Matmut Atlantique pour y affronter la formation de Paulo Sousa. Des Bordelais qui avaient plutôt réussi aux Phocéens dernièrement, avec deux succès à domicile, sur le score de 1-0. Mais à l’extérieur, c’est une tout autre affaire... Et l’OM n’avait pas le droit à l’erreur aujourd’hui. Après son nul contre Angers (2-2), le club olympien devait absolument s’imposer pour rester dans la course à la Ligue des Champions, alors que Bordeaux voulait se rapprocher de la première partie de tableau. Pour ce match, l’entraîneur portugais sortait un 3-4-3 avec Kamano et Briand. Le technicien phocéen revenait lui à un 4-2-3-1. Payet, Strootman ou encore Radonjic étaient titulaires.

Au bout de quelques secondes de jeu, les Girondins asphyxiaient les Phocéens et poussaient pour créer le danger. Après un premier coup de tête de Jovanovic, qui avait fait faute sur Amavi (3e), Kamano cadrait le premier tir du match, imité quelques instants plus tard par De Préville (4e), mais Mandanda restait vigilant. Les visiteurs ne tardaient pas à répondre puisque Costil réalisait un arrêt réflexe sur un coup de tête puissant de Kamara (8e). Malgré cette grosse occasion, les Girondins maîtrisaient cette rencontre et n’étaient pas loin de l’ouverture du score derrière. Suite à une erreur de Radonjic, Briand frappait en première intention et Mandanda sauvait les siens du bout du pied (23e). Cependant, le gardien phocéen ne faisait que retarder l’échéance. Car trois minutes plus tard, M. Ben El Hadj accordait un penalty à Bordeaux pour une main évidente de Radonjic dans sa surface (26e). Kamano s’emparait alors du ballon et ouvrait le score en prenant à contre-pied Mandanda (27e, 1-0). Dès lors, le rythme de la rencontre baissait considérablement et les deux équipes n’arrivaient plus à frapper.

L’OM n’y arrive vraiment pas à Bordeaux

Pas dangereux dans le jeu, les hommes de Rudi Garcia cherchaient alors à égaliser sur les coups de pied arrêtés mais les coup-francs de Payet ne donnaient rien (32e, 38e). Sur un dernier corner avant la pause, Kamara trouvait néanmoins Strootman qui butait au dernier moment sur Costil (45e+1). M. Ben El Hadj sifflait ensuite la fin du premier acte. Au retour des vestiaires, les Phocéens rentraient rapidement dans un temps-fort, avec notamment un Radonjic dans tous les bons coups. L’ailier serbe voyait d’abord son coup de tête fuir le cadre sur un service de Thauvin (49e). Trois minutes plus tard, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade ne cadrait pas non plus sa reprise acrobatique (52e). Et après une belle intervention de Basic devant Sakai, Radonjic envoyait une belle frappe tendue juste au-dessus du but de Costil sur un corner de Payet (57e). Dépassés dans ce début de seconde période, les Girondins n’arrivaient pas à sortir le ballon de leur camp, et les Olympiens insistaient pour égaliser.

L’OM n’arrivait cependant pas à marquer et Rudi Garcia procédait à quelques changements, avec notamment l’entrée de Balotelli à la place de Payet (70e). Et sur l’action suivante, les Girondins de Bordeaux doublaient la mise. Amavai perdait le ballon et les locaux écartaient sur De Préville côté gauche. L’attaquant du FCGB fixait alors la défense et plaçait une belle frappe enroulée qui terminait au fond des filets (71e, 2-0). Abasourdis après ce deuxième but, les Phocéens cherchaient à revenir, mais Balotelli ne cadrait pas (74e). La fin de rencontre devenait ensuite tendue puisque l’attaquant italien se chauffait légèrement avec Pablo. Après avoir reçu un coup de la part du Marseillais, le défenseur brésilien revenait alors sur la pelouse pour se venger avec un coup d’épaule. L’arbitre sortait alors le carton rouge (83e). Derrière, les deux formations ne se créaient plus une seule occasion, alors que les tensions continuaient un peu entre Balotelli et les Girondins. Sur la pelouse du Matmut Atlantique, l’OM s’inclinait donc 2-0. Un nouveau revers qui éloigne encore un peu plus le club phocéen du podium...

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : De Préville (7,5) l’ancien joueur du LOSC a été omniprésent. Il a fait une belle remontée de balle avant de buter sur Mandanda (4e). Important dans la conservation, il a réalisé plusieurs belles percées dans le camp marseillais, dont une s’est avérée décisive puisqu’il a ajusté Mandanda du plat du pied (71e). S’il a perdu énormément de ballons (27), il a vraiment pesé sur la défense adverse. Remplacé par Plasil (90e+3).

Girondins de Bordeaux

Costil (6) : l’ancien portier du Stade Rennais a gardé sa cage inviolée ce soir. Il a sorti une belle claquette face à Kamara (7e), avant de sauver les siens devant Strootman avant la pause (45e+1). Au retour des vestiaires, les Marseillais ont été imprécis et il n’a pas eu grand chose à faire, hormis sur une tête de Caleta-Car (80e) ou une frappe d’Amavi (89e). Il a cependant réalisé un nouvel arrêt réflexe face à Thauvin (90e+5).

Koundé (7,5) : le jeune défenseur de 20 ans a remporté plusieurs duels importants. Il a réalisé plusieurs interventions défensives cruciales comme face à Radonjic (58e, 63e), et a touché beaucoup de ballons, le plus du côté des Girondins (47). Solide dans les duels, il a fait un bien fou, éclipsant les attaquants adverses.

Pablo (6,5) : l’international brésilien (2 sélections) a été très important, mais son expulsion lui laissera des regrets. Il a contré une frappe de Thauvin de la main dans la surface mais il a échappé à la patrouille (9e). S’il a été très important, remportant beaucoup de duels et récupérant la bagatelle de 19 ballons (plus haut total à Bordeaux), mais il a totalement pété les plombs en fin de match et a été expulsé pour un geste d’humeur sur Balotelli, qui l’avait provoqué un peu plus tôt.

Jovanović (7) : le numéro 14 des Girondins a lui aussi fait un bon match. Il a allumé la première brèche d’une tête repoussée par Mandanda (2e). Défensivement, il a également contenu les offensives marseillaises et a été important notamment dans les airs. Il a terminé le match avec 15 ballons gagnés.

Sabaly (6,5) : l’ancien latéral du PSG a fait du bien. Il a beaucoup participé aux phases de conservation bordelaises après l’ouverture du score. De plus, il a réalisé un gros pressing sur Amavi lorsque ce dernier a tenté d’amener le danger offensivement, se plaçant très haut sur le terrain. Une copie très propre.

Otávio (6,5) : la sentinelle brésilienne de 24 ans a harcelé le porteur de balle durant tout son match. Il a touché moins de ballons que ses compagnons (seulement 26), mais il a rendu une très bonne copie avec près de 13 ballons grattés. Un bon match pour le Brésilien. Remplacé par Youssouf (76e).

Bašić (6) : la recrue estivale bordelaise a formé la paire avec Otávio. Il a fait les efforts défensifs pour aider les siens à garder le score, grattant 9 ballons. Il a été très propre dans les relances et a lui aussi réalisé un gros travail de pressing. Il n’a cependant pas eu trop l’occasion de se projeter vers l’avant, le déroulement du match n’y prêtant aucun intérêt.

Poundjé (5) : le latéral gauche de 26 ans a peut-être été le plus en difficulté des joueurs bordelais ce soir. Il a eu du mal face à Thauvin, mais aussi face à Sakai. Il n’a que trop rarement amené le danger offensivement, se contentant de trouver un De Préville très remuant.

Kamano (6) : l’ancien joueur de Bastia a bien lancé les siens ce soir. Il a armé une frappe trop molle captée par Mandanda (3e). Finalement, il a ouvert le score sur penalty (27e). En seconde période, il n’a pas été en vue et termine la rencontre avec un total de 9 ballons perdus (sur 21 touchés). Remplacé par Lottin (85e).

Briand (6,5) : le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 en activité n’a pas marqué mais il a fait un bon match. Profitant d’une erreur de la défense marseillaise, il s’est retrouvé en bonne position mais a buté sur Mandanda (23e). Il a bien pesé sur la charnière marseillaise, et s’est mué en passeur décisif pour De Préville (71e). Une rencontre pleine pour lui.

De Préville (7,5) : voir ci-dessus

Olympique de Marseille

Mandanda (4,5) : suspendu la semaine dernière face à Angers, le portier français était donc de retour dans les cages, et il a eu du travail. En première période, le champion du Monde a en effet réalisé plusieurs arrêts face à Kamano (3e), De Préville (4e) ou encore Briand (23e). Mais face à Kamano, il a été pris à contre-pied sur penalty (27e). Après la pause, il a été un peu plus tranquille mais s’est encore incliné, cette fois-ci face à De Préville (71e), avant de terminer sur un arrêt devant Youssouf (89e).

Sakai (3,5) : de retour dans le couloir droit après avoir joué plusieurs matches à gauche, l’international japonais a semble-t-il perdu ses repères. Même s’il n’a pas eu beaucoup de travail, il a laissé quelques espaces dans son dos, et Kamano en a profité pour centrer sur l’action qui amène le penalty (26e). Et il a surtout perdu 14 ballons en première période... Il a ensuite réalisé une deuxième période bien plus correcte, mais De Préville a doublé la mise dans son dos (71e).

Kamara (3,5) : de retour de suspension, le jeune défenseur phocéen a eu du travail derrière. Auteur d’une première faute aux abords de la surface (2e), il a enchaîné les fautes face aux attaquants bordelais. Sur le plan offensif, il a décoché un superbe coup de tête sorti par Costil (8e), avant de trouver Strootman sur une autre occasion (45e+1). Mais à force de faire des fautes, il a reçu un avertissement et n’a pas pu intervenir comme il le souhaitait en fin de match.

Caleta-Car (5) : toujours présent avec Kamara en charnière centrale, le grand défenseur croate a réalisé un match correct malgré la défaite des siens. Alors que son coéquipier en défense a joué un peu plus haut, il s’est chargé de la couverture. Il n’est pas directement impliqué sur les deux buts bordelais et a même gratté 21 ballons dans cette partie.

Amavi (3,5) : dans son couloir gauche, le latéral phocéen a l’habitude de monter pour venir apporter une solution sur les actions de son équipe. Mais ce soir, le joueur de 25 ans n’a pas pu s’illustrer devant puisque les Girondins ont beaucoup joué sur son côté. Et défensivement, il n’a pas été très serein, lui qui a perdu le ballon sur le second but bordelais (71e).

Lopez (4,5) : devenu quasiment indispensable dans l’entrejeu, le milieu français a encore touché de nombreux ballons dans cette partie (84 au total). Cependant, il a eu un moins bon rendement que d’habitude, même s’il a tenté d’organiser le jeu de son équipe du début à la fin. Remplacé par N’Jie (85e).

Strootman (4,5) : présent aux côtés de Lopez dans l’entrejeu, l’international néerlandais n’a pas été le moins bon du côté de l’OM. L’ancien joueur de l’AS Roma a en effet été intéressé au milieu mais surtout sur le plan offensif. Après une belle reprise de volée contrée de la cuisse et de la main par Pablo (10e), il a terminé son premier acte en butant sur Costil (45e+1). En deuxième période, il est resté concentré mais s’est moins montré.

Thauvin (3,5) : auteur d’un mauvais match le week-end dernier contre Angers, l’international français devait se reprendre ce soir au Matmut Atlantique. Sur la pelouse, il a bien débuté avec quelques accélérations et des gestes techniques, dont un petit pont sur le pauvre Basic, mais c’est tout. S’il a frappé au but (26e), il n’a jamais créé le danger... En deuxième période, on ne l’a quasiment pas vu, hormis sur un centre pour Radonjic (49e).

Payet (3) : de retour dans le onze de départ, le milieu français a récupéré la place de numéro 10 et le brassard de capitaine. Précieux sur les coups de pied arrêtés (8e, 45e, 57e), il s’est montré disponible mais n’a jamais vraiment fait la différence balle au pied (54 ballons joués, 15 perdus). Après une frappe manquée (67e), il a laissé sa place à Balotelli (70e), qui s’est chauffé avec plusieurs Bordelais dont Pablo, expulsé après lui avoir assené un coup d’épaule (83e).

Radonjic (3,5) : deux périodes, deux visages. Titulaire dans le couloir gauche en l’absence d’Ocampos, l’ailier serbe a vécu un cauchemar en première période. Après avoir rendu le ballon à Briand sur une grosse occasion adverse (23e), il a touché le ballon de la main dans la surface (26e), offrant un penalty aux Girondins et surtout à Kamano (27e). Et après la pause, le joueur de 23 ans a relevé la tête, lui qui a mis le feu à plusieurs reprises dans la surface bordelaise (49e, 52e, 57e).

Germain (2,5) : cette fois-ci titulaire tout seul à la pointe de l’attaque, Balotelli débutant sur le banc, l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’AS Monaco a été beaucoup moins en vue. Il a tenté sa chance à une seule reprise mais sa demi-volée est passée largement au-dessus (9e). Par la suite, il n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Après l’heure de jeu, il a finalement cédé sa place à Sanson (77e).