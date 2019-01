Dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, avait choisi de n’aligner aucun de ses attaquants à l’occasion de la réception de l’AS Monaco (1-1). Une nouvelle déception pour les buteurs olympiens. Et pour Valère Germain, la soirée n’a pas été très agréable puisque Garcia a attendu la 92e minute pour le faire entrer en jeu. Un choix que l’intéressé regrette.

« J’aurais dû le faire rentrer plus tôt. Après l’équipe poussait tellement. Les joueurs étaient en train d’avoir la bonne attitude pour gagner le match car dans les 15, 20 dernières minutes. Monaco passait plus beaucoup la ligne médiane, à part les deux contres de Golovin et Tielemans. Si on prend deux contres, ça veut dire qu’on était conquérant. On voyait Bouna (Sarr), Kevin (Strootman) attaquer. Parfois même au détriment de passer pas loin de perdre. Il fallait prendre des risques. J’aurais pu faire rentrer Valère plus tôt, au moins 5 minutes avant. Le peu qu’il a joué, 3 minutes je crois, il est venu défendre, un coup de tête pour dégager, il s’est défoncer. Clinton aussi. J’ai besoin de joueurs qui sont utiles à l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.