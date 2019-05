Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille avait perdu des points précieux dans la course à l’Europe contre le FC Nantes (1-2). Cinq jours plus tard, le club phocéen devait donc se racheter à la Meinau contre le Racing Club de Strasbourg. Mais en Alsace, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1), Kenny Lala égalisant pour le RCSA après l’ouverture du score de Valère Germain. Avec cette nouvelle contre-performance, l’OM est désormais cinquième à quatre points de l’ASSE et sept de l’OL, qui doivent encore jouer ce week-end. L’Europe s’éloigne donc encore un peu plus. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia est revenu sur ce nul et l’ancien entraîneur de l’AS Roma a préféré mettre en avant la prestation de ses joueurs.

« Le résultat est décevant, la prestation non. C’est un peu à l’image de notre saison. On fait un bon match, un match cohérent, on ne souffre d’aucune occasion adverse mais après avoir mené au score en début de deuxième période, ce qui était logique, on a pris un douzième penalty, donc on a encore fait une erreur individuelle. Et à l’image de la manière dont ils le transforment, on a manqué de réussite. On était là mais vous avez vu comme moi : à chaque fois, les ballons sur les Strasbourgeois, a déclaré le coach de 55 ans avant de poursuivre. On fait de bonnes choses mais pas suffisamment pour gagner. Il fallait aussi de la réussite mais ça n’a pas été le cas ce soir. Les joueurs ont tout de même fait un match cohérent. »