L’Olympique de Marseille et Rudi Garcia continuent de renouveler leur confiance en Steve Mandanda. Pourtant, le gardien français reste très critiqué, jugé moins au niveau que lors des dernières saisons. Du coup, la rumeur d’une arrivée d’un gardien reste présente. Dernièrement, c’était le nom de Benjamin Lecomte qui était associé à la cité phocéenne.

En conférence de presse, Mandanda a évoqué la possible arrivée d’un jeune gardien et la possibilité d’un turn-over, comme le fait Gianluigi Buffon au PSG avec Alphonse Areola. « Je ne sais pas, on verra si ça doit arriver la saison prochaine. Je ne me pose pas la question et je ne suis pas dans cette optique là », a ainsi riposté Steve Mandanda.