Malgré le recrutement de Mario Balotelli, la guerre entre les groupes de supporters et l’Olympique de Marseille semble perdurer. Selon les informations de RMC Sport, le groupe des Yankee vient d’assigner le club en justice.

En début de saison, ce groupe avait perdu son statut d’association officielle après que l’OM a accusé ses membres de charbonnage et de revente à des prix plus élevés de places vendues par le club au groupe. Il a ainsi répliqué en déposant deux assignations, la première pour dénonciation calomnieuse et la seconde pour rupture abusive de contrat concernant la résiliation unilatérale de la convention liant les groupes au club.