Affronter l’Olympique Lyonnais et son ancien coach, Rudi Garcia, a redonné beaucoup d’envie à Dimitri Payet (32 ans). Depuis, le milieu offensif ne s’arrête plus d’être décisif et semble indispensable dans cet OM en pleine confiance. Il n’en fallait pas plus pour qu’un retour en équipe de France soit évoqué. Absent de la liste de Didier Deschamps depuis octobre 2018, celui qui avait disputé l’Euro 2016 avec les Bleus peut-il avoir une chance d’accrocher un billet pour l’Euro 2020.

C’est une possibilité même si la concurrence s’annonce féroce car des éléments plus jeunes ont marqué des points à l’image d’un Kingsley Coman (23 ans), Thomas Lemar (24 ans) ou encore Nabil Fékir (26 ans). Mais tout reste possible selon une source interne à la FFF qui s’est confiée à La Provence : « Payet est déjà revenu, ce qui signifie qu’il peut encore revenir. » Le numéro 10 marseillais devra réitérer ses belles performances du moment pour avoir une chance....