Le 1er juillet 2017, Valère Germain quittait l’AS Monaco afin de rejoindre l’Olympique de Marseille. Si l’histoire n’est pas toute rose pour l’attaquant, que ce soit en terme de statistiques ou vis-à-vis des supporters, ce dernier n’oublie pas le passage de Rudi Garcia au club. En effet, dans une interview accordée pour le Parisien, l’actuel numéro 28 phocéen a avoué qu’il avait certains reproches à faire à son désormais ex-coach.

« La première saison (2017-2018) s’est bien passée pour tout le monde. La seconde s’est révélée plus compliquée pour lui comme pour moi ou d’autres. Je pourrais, moi aussi, avoir des griefs envers l’ancien coach [...] Il m’a dit, en me recrutant, qu’on opérerait à deux attaquants. Ça a rarement été le cas. Il a pu arriver aussi qu’il ne me fasse pas jouer alors que je l’aurais sans doute mérité. Je le prends comme une expérience de vie, plutôt utile » a-t-il expliqué.