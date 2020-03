Revenu sur les terrains de Ligue 1 le 6 mars dernier à l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et Amiens (2-2), Florian Thauvin en a terminé avec sa longue absence due à une blessure à la cheville. Cependant, le milieu offensif va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir postuler à une place de titulaire. C’est ce qu’a annoncé André Villas-Boas.

« On a travaillé la tactique, on l’a préparé pour le match contre Montpellier. Son dernier match complet c’était avec la France (80 minutes contre Andorre en réalité), ça fait beaucoup de temps qu’il ne joue pas. Et quand tu retrouves la compétition à ce moment, les équipes sont bien physiquement et en place. Donc ça prend du temps. Je pense qu’il sera sur le banc contre Montpellier et le PSG. On verra après la trêve. Après chaque séance d’entraînement il se sent fatigué. Si on pense qu’une présaison c’est six semaines, tout ça va prendre un peu de temps », a-t-il indiqué en conférence de presse.