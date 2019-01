En marge de la présentation officielle de Mario Balotelli aux médias, le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta a évoqué la situation de Kostas Mitroglou et Valère Germain. Tous les deux mis au ban par Rudi Garcia, les intéressés cherchent une porte de sortie et si possible dès janvier.

« Ce serait plus évident, un attaquant qui arrive, un autre qui part. Mais ce n’est pas si évident. On verra ce qu’il se passe d’ici la fin du mercato. On verra aussi en fonction de l’équipe, des blessés, des suspendus. On verra si on a des bonnes opportunités pour les joueurs. On va attendre un peu. Normalement, c’est un marché qui peut s’accélérer dans les trois, quatre jours. Entre lundi et la fin du mercato, je pense que ça va beaucoup bouger, » a ainsi expliqué le responsable sportif marseillais.