La 23e journée de Liga offre un duel intéressant entre le promu Osasuna (12e) et le leader, le Real Madrid.

A domicile, l’Osasuna s’organise dans un 4-2-3-1 avec Sergio Herrera dans les cages. Ce dernier est devancé par Nacho Vidal, Unai Garcia, David Garcia et Parvis Estupinan. Jon Moncayola et Darko Brasanac assurent le double pivot. José Manuel Arnaiz est soutenu en attaque par Roberto Torres, Inigo Pérez et Ruben Garcia.

De son côté, le Real Madrid s’organise dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Le portier belge peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Luka Modric, Casemiro et Federico Valverde sont associés au cœur du jeu. Gareth Bale, Karim Benzema et Isco Alcorcon constituent l’attaque.

Les compositions :

Osasuna : Herrera - Vidal, U. Garcia, D. Garcia, Estupinan - Moncayola, Brasanac - Torres, Pérez, R. Garcia - Arnaiz

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Isco