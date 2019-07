Alors que son temps de jeu se réduit sous les ordres de Pep Guardiola, Nicolás Otamendi semble déjà savoir de quoi son avenir doit être fait. Aucune piste ne plaît au défenseur central si ce n’est celle d’un retour à Valence, club où il a évolué lors de la saison 2014-2015, rapporte superdeporte.

Son futur ne semble pas s’écrire chez les Citizens où Aymeric Laporte et John Stones sont titulaires, en plus de la volonté du club de recruter Maguire (Everton). Valence ne voit pas son retour d’un mauvais œil, mais tout dépendra des attentes économiques de City, qui a payé plus de 40 millions en 2015 pour s’attacher ses services. Il reste tout de même trois ans de contrat (juin 2022) au joueur de 31 ans.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10