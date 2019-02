Entre les blessures à répétition, les performances en dents de scie et des retards à l’entraînement, les premiers mois d’Ousmane Dembelé (21 ans) au FC Barcelone n’ont pas été de tout repos. Mais depuis quelques semaines, le champion du Monde tricolore paraît transfiguré. Si son physique lui joue encore des tours, il apparaît bien plus concentré sur le terrain et obtient désormais des louanges de la part de ses coéquipiers, ce qui n’était pas encore le cas il y a peu.

Josep Maria Bartomeu s’est d’ailleurs livré à une surprenante confidence au sujet de l’ancien Rennais. S’il a expliqué dans les colonnes du Figaro que ce n’était pas si grave d’arriver en retard à l’entraînement, il a notamment expliqué que le Barça était venu en aide à Dembélé à sa demande. « Le Barça a l’obligation de prendre soin de tous ses joueurs. Ils savent qu’on est là pour les aider dans leur formation, mais aussi dans leur vie quotidienne. Dans le cas de Dembélé, on lui a apporté l’aide qu’il nous a demandée. Nous sommes discrets, mais c’est vrai qu’on se préoccupe de leur confort. Qu’ils aient un logement qui leur convienne, une bonne école pour leurs enfants... » Voilà peut-être l’une des raisons du renouveau d’Ousmane Dembelé avec le Barça depuis quelques mois (8 buts et 3 passes décisives en 21 matches de Liga).