19e de Ligue 2 à 4 points du Mans, premier non-relégable, le Paris FC de René Girard est en grand danger. Pour se sortir de cette situation, le coach champion de France en 2012 avec Montpellier compte sur plusieurs éléments importants de son groupe, dont fait partie Jérémy Ménez.

Un leader technique que René Girard se réjouit de posséder. Le technicien s’est entretenu avec L’Équipe : « Jérémy n’a pas besoin d’aboyer pour être un leader sur le terrain. Il a les qualités footballistiques pour tirer l’équipe vers le haut. Je crois beaucoup en lui et je pense qu’il pourrait en surprendre plus d’un. » L’ex-joueur du PSG devra cependant se montrer plus décisif. Depuis son arrivée en septembre, il a délivré 3 passes décisives en Ligue 2 et marqué un seul but, c’était en Coupe de France contre Saint-Étienne samedi dernier.