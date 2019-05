Hier après-midi, le championnat anglais a enfin connu son dénouement, avec le sacre final de Manchester City, suite à la victoire des Citizens sur la pelouse de Brighton (1-4). Au classement, les Mancuniens n’ont devancé leur dauphin Liverpool que d’un seul petit point (98 contre 97), ce qui constitue un record de points pour un deuxième en Premier League. L’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter l’équipe de Jürgen Klopp pour sa superbe saison.

« Tout d’abord, nous devons féliciter Liverpool, bien sûr, merci beaucoup, a confié le tacticien espagnol au micro de Sky Sports. Ils ont contribué à nous pousser et à augmenter nos standards de la saison dernière, parce que la concurrence avec cette équipe nous a poussés à faire ce que nous avons fait. C’est incroyable, 198 points (Manchester City avait fini avec 100 points la saison passée et 98 cette année, ndlr) en deux saisons. Liverpool nous a aidés à être tout le temps concentrés. Pour remporter ce titre, nous devions remporter nos 14 derniers matches. Nous savions depuis deux ou trois mois que nous ne pouvions pas perdre un point. C’est de loin le titre le plus difficile que j’ai remporté de ma carrière. »