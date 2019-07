Prêté la saison dernière au Paris FC où il s’est révélé (32 matchs, 5 buts et une passe décisive), Romain Perraud (21 ans) devrait découvrir la Ligue 1. Le joueur de l’OGC Nice devrait être transféré à Brest annonce le Télégramme.

Attendu dans les prochains jours, le défenseur signerait là-bas un contrat de 4 ans et deviendrait la troisième recrue du club après Dénys Bain (Le Havre) et Ibrahima Diallo (AS Monaco).

