José Mourinho remercié mardi dernier, Ole Gunnar Solskjaer assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Une expérience qui a bien débuté samedi : les Reds Devils se sont imposé 5 buts à 1 sur la pelouse de Cardiff pour la première du Norvégien. Alors que la formation anglaise cherche un directeur sportif depuis cet été, le "Super Sub" pourrait voir arriver quelqu’un à ce poste pour l’aider dans sa mission. Et un ancien de la maison mancunienne a déjà posé sa candidature.

Au micro de la BBC, Peter Schmeichel, gardien du club dans les années 1990, s’est dit intéressé par ce rôle. « Je veux vraiment être de nouveau impliqué dans le football à un moment donné. Je sais que je vieillis, mais ma vie a pris une tournure différente après ma retraite du football. Ce qui est vraiment important, c’est de retrouver la culture de Manchester United et l’identité. J’aimerais voir quelqu’un qui a joué là-bas et qui peut ramener une partie de cette mentalité de Sir Alex Ferguson au sein du club. Je me demande : "est-ce que j’ai les qualités ?" Et si je trouve une réponse à cette question, je mettrai mon nom dans le chapeau. Je vais bien réfléchir à cela à Noël et au Nouvel An et prendre une décision. » Aux dirigeants de trancher.