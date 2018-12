Le Manchester United version Ole Gunnar Solskjaer effectuait ses grands débuts face à Cardiff City lors de la 18ème journée de Premier League. Pour sa première sur le banc de United, le technicien norvégien optait pour un 4-3-3 avec les titularisations d’Anthony Martial et surtout Paul Pogba. Romelu Lukaku démarrait lui la rencontre sur le banc. De son côté, Neil Warnock alignait un 4-1-4-1 avec le seul Paterson en pointe. Le règne de Solskjaer sur le banc des Red Devils démarrait idéalement. Sur coup-franc, Marcus Rashford voyait sa frappe déviée surprendre Etheridge (0-1, 4e). Suite à cette ouverture du score, United obtenait la possession du ballon. Sur une contre attaque rondement menée, Martial sur la gauche centrait pour Rashford dans la surface, mais la tentative de l’international anglais était repoussée par Morrison (21e).

Les hommes de Solskjaer prenaient le large à la demi-heure de jeu. Bien servi par Paul Pogba à l’entrée de la surface, Ander Herrera décochait une lourde frappe déviée par Cunningham qui trompait Etheridge (0-2, 29e). Mais alors que Manchester contrôlait les opérations, l’improbable se produisait. Suite à un centre, Marcus Rashford dans sa propre surface contrôlait le ballon de la main. L’arbitre indiquait le point de penalty. Camarasa transformait la sentence (1-2, 38e). Les Red Devils n’avaient pas le temps de douter. Sur une superbe mouvement initié par Lingard, Pogba remisait dans la surface pour Martial qui ajustait de près Etheridge (1-3, 41e). L’attaquant français inscrivait ainsi son huitième but de la saison en Premier League.

Lingard dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, Manchester procédait par contre attaque. Sur la gauche, Anthony Martial combinait avec Rashford. La frappe de l’international anglais passait à côté (49e). Deux minutes plus tard, Lingard initiait un superbe mouvement avec Pogba qui d’une passe aveugle trouvait Rashford. Le jeune ailier britannique butait sur Etheridge bien sorti sur le coup. Les Red Devils allaient creuser l’écart, Lingard s’infiltrait dans la défense et se faisait stopper irrégulièrement par Bamba. L’arbitre indiquait le point de penalty. Jesse Lingard prenait à contre pied Etheridge (1-4, 57e). Le festival offensif mancunien se poursuivait, Matic lançait Rashford dans la surface mais sa frappe croisée était déviée par Etheridge (62e). Incapable de s’approcher des buts gardés par De Gea, Cardiff City montrait enfin le bout de son nez. A l’entrée de la surface, Murphy décochait une belle frappe enroulée détournée en corner par le portier espagnol (64e).

Très en vue ce soir, Paul Pogba manquait de peu le cinquième peu. La superbe frappe enroulée du champion du monde était claquée en corner par Etheridge (70e). En fin de match, United lâchait logiquement du lest et les hommes de Neil Warnock se montraient plus dangereux. Kenneth Zohore s’échappait sur la gauche et rentrait dans la surface avant de voir sa frappe repoussée par De Gea en corner (77e). Après avoir laissé passer l’orage, Manchester gérait tranquillement les dernières minutes. MU parachevait son oeuvre par un cinquième but. Paul Pogba lançait parfaitement Lingard qui crochetait Etheridge et poussait le ballon dans le but vide (1-5, 90e). Grâce à ce premier succès de l’ère Solskjaer, Manchester United conservait sa sixième place au classement.