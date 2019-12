Pour débuter ce dimanche de Premier League (14e journée), deux matches étaient au programme à partir de 15h. Deux jours après le licenciement d’Unai Emery et la prise de fonction de Fredrik Ljungberg pour assurer l’intérim, Arsenal (9e, 18 points) affrontait Norwich City (19e, 10 pts) à Carrow Road. Sur une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, les Gunners devaient absolument réagir aujourd’hui. Les Canaries pouvaient de leur côté s’emparer de la 18e place, occupée par Southampton. La rencontre débutait mal pour le club londonien puisque Pukki, lancé dans la profondeur par McLean, ouvrait le score d’une frappe déviée (21e, 1-0). Mais quelques minutes plus tard, Aubameyang égalisait sur penalty (29e, 1-1).

Les Canaries reprenaient ensuite l’avantage grâce à Cantwell, pas attaqué par la défense adverse (45e+2, 2-1). Menés à la pause, les Gunners réagissaient encore en deuxième période avec un nouveau but d’Aubameyang (57e, 2-2). Le score ne bougeait plus derrière. Norwich City restait 19e, tandis qu’Arsenal grattait une place (8e). Dans l’autre match, Wolverhampton (6e, 19 pts) recevait son poursuivant Sheffield United (7e, 18 pts). Le vainqueur pouvait doubler Tottenham et donc prendre la cinquième place. Au bout de deux minutes de jeu, le Français Mousset débloquait la situation du pied gauche (2e, 0-1). Au retour des vestiaires, Doherty remettait les deux équipes à égalité de la tête (64e,1-1). Avec ce match nul, les deux formations conservaient leur place respective.

Les résultats de 15h :

Norwich City 2-2 Arsenal : Pukki (21e), Cantwell (45e+2) ; Aubameyang (29e s.p, 57e)

Wolverhampton 1-1 Sheffield United : Doherty (64e) ; Mousset (2e)