Mikel Arteta, manager d’Arsenal, testé positif au coronavirus, la prochaine rencontre des Gunners a d’ores et déjà été reportée.

Brighton a annoncé sur son site officiel que le match comptant pour la 30e journée de Premier League serait disputé à une date ultérieure, encore à définir. C’est tout le championnat anglais qui devrait être impacté.

Saturday's @premierleague match against @Arsenal has been postponed following the news that broke earlier this evening concerning Gunners head coach Mikel Arteta.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 12, 2020