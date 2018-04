Au programme de cet après-midi, quatre matchs se déroulaient dans le cadre de la 33ème journée de Premier League. Dans un duel pour l’Europe, Burnley défiait Leiceister, respectivement 7ème et 8ème du championnat anglais. Les locaux démarraient la rencontre tambour battant dans un match où la phase d’observation entre les deux équipes n’avait pas lieu. Bien servi par l’un de ses coéquipiers, Chris Wood butait une première fois sur le gardien, avant de pousser le ballon au fond des filets (1-0, 6e). Quasiment dans la foulée, les Clarets faisaient le break par l’intermédiaire de Long, buteur de la tête sur corner (2-0, 9e). Un début de match catastrophique de la part des Foxes. Face à un bloc bien regroupé, ces derniers avaient du mal à trouver la faille. Et lorsqu’ils étaient en bonne position de marquer, ils butaient sur un Pope très solide, à l’image d’une tête de Mahrez (35e). En seconde période, Burnley faisait le dos rond. A la 68ème minute, Adrien Silva manquait de redonnait du suspens au match, mais son tir s’écrasait sur le poteau gauche. Mais ce qui devait arriver arriva. Sur une contre attaque-éclaire des Foxes, Jamie Vardy réduisait le score d’une frappe croisée du droit (2-1, 72e). Une réaction trop tardive.

Dans un duel de mal classé entre Crystal Palace et le promu Brighton, la rencontre s’est achevée sur un spectaculaire 3-2 en faveur des Eagles. Ces derniers démarraient la rencontre pied au plancher grâce à leur facteur X Wilfried Zaha. Opportuniste, l’ailier ivoirien poussait le ballon, seul face au but pour ouvrir le score (1-0, 5e). Au quart d’heure de jeu, Tomkins faisait le break à la suite d’un cafouillage dans la surface (2-0, 14e). Dans un match où les coups de pied de coin étaient une arme capitale, Murray, de la tête, réduisait le score pour les siens (2-1, 18e). Les deux formations se rendaient coup pour coup, mais Zaha redonnait un break d’avance aux siens, en reprenant d’une tête plongeante un superbe service de Milivojevic (3-1, 24e). Dix minutes plus tard, Izquierdo permettait aux siens d’espérer en marquant d’un plat du pied imparable (3-2, 34e). La deuxième période est moins riche en occasions, même si Murray manquait l’égalisation de peu à l’heure de jeu. Le score en restait là, et ce résultat permettait aux hommes de Roy Hodgson de se donner de l’air.

Burnley 2-1 Leiceister : Wood (6e), Long (9e) pour Burnley ; Vardy (72e) pour Leicester

Crystal Palace 3-2 Brighton : Zaha (5e, 24e), Tomkins (14e) pour Crystal Palace ; Murray (18e), Izquierdo (34e)

Huddersfield 1-0 Watford : Ince (90+2) pour Huddersfield

Swansea 1-1 Everton : Ayew (74e) pour Swansea ; Naughton (csc, 43e) pour Everton