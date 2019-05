Au soir de cette 37e journée de Premier League, Cardiff est officiellement relégué en Championship. Les Gallois rejoignent Fulham et Huddersfield déjà condamnés depuis quelques semaines.

Ils recevaient Crystal Palace ce samedi soir mais ils ont été battus 3-2. Zaha (28e), Batshuayi (39e) et un dernier but de Townsend (70e) ont suffi aux Eagles pour ramener la victoire et reprendre la 12e place du classement. Les réductions de l’écart signées Kelly contre son camp (31e) et Reid (90e+1) n’auront servi à rien.