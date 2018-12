Boxing Day en Angleterre ! Watford et Chelsea avaient la lourde tâche de conclure la 19e journée, à Vicarage Road. Un Eden Hazard des grands soirs a permis aux Blues de ramener un succès (1-2) qui leur rend la 4e place. Avant les buts, ce sont les pépins physiques qui ont émaillé une rencontre qui mettait aux prises le 9e de Premier League, qui restait sur un match nul et deux victoires, au 5e, battu à domicile par Leicester lors de la journée précédente. Titulaire dans la défense centrale des Hornets pour la cinquième fois d’affilée, le Belge Christian Kabasele devait quitter ses partenaires dès la 16e minute, remplacé par le Jamaïcain Adrian Mariappa, qu’il avait mis sur le banc au début du mois. Chez les Blues, c’est Pedro qui était contraint de sortir à quelques minutes de la mi-temps, remplacé par le jeune Callum Hudson-Odoi (43e).

Une première période que les deux formations terminaient sur les chapeaux de roue. Eden Hazard donnait l’avantage à Chelsea. Bien lancé dans l’espace par Matteo Kovacic, le Belge s’en allait crocheter le portier adverse avant de conclure du pied gauche dans le but vide (0-1, 45+1). Il inscrivait-là son 100e but chez les Blues, devenant le 10e joueur à réaliser cette performance. Alors que les hommes de Maurizio Sarri semblaient bien partis pour rejoindre les vestiaires avec un court avantage, Roberto Pereyra a surgi pour égaliser au bout du temps additionnel. L’Argentin reprenait de volée un centre d’Holebas depuis l’entrée de la surface (1-1, 45+3). Dans le deuxième acte, peu avant l’heure de jeu, Eden Hazard était déséquilibré dans la surface adverse par Ben Forster. Le Belge se faisait justice sur penalty et permettait à Chelsea de reprendre un avantage définitif (1-2, 58e).