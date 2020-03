Ce dimanche, dans le cadre de la 28e journée de Premier League, Everton et Manchester United n’ont pas réussi à se départager au terme d’une rencontre animée (1-1) à Goodison Park. Pourtant, les Toffees ont bien cru arracher la victoire dans le temps additionnel, quand la frappe de Dominic Calver-Lewin a été détournée involontairement par Harry Maguire dans ses propres filets. Mais l’arbitre, assisté par la VAR, a refusé le but à l’Anglais en raison de la position de Gilffy Sigurdsson, assis devant David De Gea et qui a donc clairement fait action de jeu.

Cette décision a eu le don de faire sortir de ses gonds Carlo Ancelotti, l’entraîneur d’Everton. Furieux de ce refus, qu’il n’a visiblement pas compris, le technicien italien de 60 ans s’est rendu auprès de l’arbitre de la rencontre, Christopher Kavanagh, au terme des 90 minutes, pour lui faire part de sa colère. Le tout d’une manière trop véhémente, en gesticulant énormément. L’officiel de ce match lui a alors indiqué la direction des tribunes, pour lui faire comprendre qu’il était allé trop loin et qu’il venait donc de se faire expulser. L’ancien entraîneur de Chelsea pourrait donc ne pas être sur le banc des Toffees lors du prochain match de son équipe... face aux Blues, dimanche 8 mars (15h).