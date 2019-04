Après le succès de Liverpool sur la pelouse de Southampton la veille (1-3), trois affiches étaient au programme cet après-midi. Ainsi, Leicester se déplaçait sur la pelouse d’Huddersfield, déjà relégué en Championship. Et tout démarrait bien pour les Foxes puisque Tielemans ouvrait le score d’une belle frappe à l’entrée de la surface (0-1, 24e). Vardy donnait deux buts d’avance aux siens après un bon service de Pereira (0-2, 48e), mais Mooy réduisait le score dans la foulée (1-2, 52e). Finalement, Maddison redonnait deux buts d’avance aux siens d’un délicieux coup-franc (1-3, 80e), avant que Vardy ne scelle le sort de la rencontre sur penalty (1-4, 85e). Les Foxes prennent ainsi la 7e place.

Sur les autres pelouses, Burnley se déplaçait à Bournemouth. Et les locaux ouvraient rapidement le score grâce à Barnes, auteur d’un but contre son camp (1-0, 4e). Mais Burnley accélérait et Wood égalisait de la tête (1-1, 18e), avant que Westwood ne donne l’avantage aux siens (1-2, 20e). Barnes se rattrapait et expédiait le ballon au fond des filets après une erreur de Begovic (1-3, 56e). Burnley se relance et prend provisoirement 8 points d’avance sur la zone de relégation. Enfin, Crystal Palace se déplaçait à Newcastle et l’emportait grâce à un penalty en fin de match de Milivojevic (0-1, 80e). Les visiteurs remontent à la 12e place et assurent presque leur maintien, tandis que Newcastle n’a que 7 points d’avance et un match en plus sur le 18e.

