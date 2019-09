Dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, Liverpool recevait Newcastle à Anfield Road. Les Reds qui ont gagné leurs quatre premiers matchs de la saison, souhaitaient enchaîner avant leur entrée en Ligue des champions mardi prochain face à Naples. Jürgen Klopp alignait son traditionnel 4-3-3 mais effectuait une petite rotation dans son onze en laissant au repos Firmino et Henderson notamment. Le dernier vainqueur de la Ligue des champions se faisait surprendre en début de match. Atsu décalait à l’entrée de la surface Willems qui crochetait Alexander-Arnold avant de décocher une lourde frappe imparable pour Adrian (0-1, 7e). Les hommes de Klopp réagissaient avant la demi-heure de jeu par Mané. L’international sénégalais bien servi dans la surface par Robertson trompait Dubravka d’une belle frappe enroulée (1-1, 28e).

Juste avant la pause, Liverpool perdait Divock Origi sur blessure, remplacé par Firmino (36e). L’attaquant brésilien ne tardait pas à se mettre en évidence et lançait Mané dans la profondeur. Ce dernier profitait d’une sortie manquée de Dubravka pour inscrire le deuxième but (2-1, 40e). Peu après l’heure de jeu, les champions d’Europe manquaient le break de peu. Sur une inspiration géniale de Firmino, Robertson se retrouvait seul face à Dubravka mais perdait son duel (62e). Liverpool creusait enfin l’écart dans les vingt dernières minutes. Salah combinait avec Firmino avant d’ajuster d’une frappe croisée Dubravka (3-1, 72e). Sans trembler au final, les Reds signaient leur cinquième succès consécutif de la saison et pouvaient appréhender sereinement leur déplacement à Naples mardi.

