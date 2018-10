Après le match nul de Chelsea à domicile contre Manchester United (2-2) et la victoire de Manchester City contre Burnley (5-0), Liverpool devait s’imposer contre Huddersfield ce samedi, afin de recoller en tête du championnat. Et c’est chose faite pour les Reds, qui se sont imposés 1-0 sur la pelouse des Terriers.

Dominateurs pendant 90 minutes, Liverpool était malgré tout mis en difficulté à plusieurs reprises face aux attaquants d’Huddersfield, à l’image d’une frappe de Hogg (32e) ou du but refusé à Pritchard (43e), signalé en position de hors-jeu. Rapidement menés au score après un but de Mohamed Salah (24e, 0-1), bien trouvé par Xherdan Shaqiri, les hommes de David Wagner n’auront jamais réussi à revenir. Liverpool s’impose 1-0 et recolle en tête du championnat, à égalité avec Manchester City (23 points).