« José Mourinho, 27 mai 2016-18 décembre 2018 », pourrait-on lire sur la stèle du Portugais, si Old Trafford n’était pas un stade mais un cimetière où reposait la relève déchue de Sir Alex Ferguson. Le coach lusitanien de 55 ans a quitté Manchester United par la petite porte, mardi, remplacé, jusqu’à la fin de la saison, par l’ancien Super Sub de la maison, Ole Gunnar Solskjær. Forcément, le départ d’une figure de la Premier League fait réagir.

Aujourd’hui, en conférence de presse, le coach de Chelsea, ancien club du Special One, Maurizio Sarri, est venu, avec respect et un soupçon d’humour, évoquer José Mourinho.« Mourinho a tout gagné, il a gagné partout, donc je l’aime beaucoup en tant qu’entraîneur , mais aussi en tant qu’homme. Je pense qu’il a raison quand il a dit que Manchester a un avenir sans Mourinho, mais je crois qu’il aura aussi un bel avenir sans United. J’aimerais le revoir sur un banc le plus tôt possible. Peut-être en Angleterre... mais pas à Chelsea (rires) », a déclaré le coach italien des Blues.