Il faisait bon se déplacer en Angleterre ce dimanche ! Après la victoire de Manchester City sur la pelouse de Bournemouth, Tottenham recevait Newcastle et Wolverhampton accueillait Burnley, à 17h30. Dans leur antre du Tottenham Hotspur Stadium, les hommes de Mauricio Pochettino se faisaient surprendre par Joelinton, buteur pour les Magpies dans le premier acte (0-1, 29e), sur une passe de Christian Atsu, entré quelques minutes plus tôt en lieu et place d’un Allan Saint-Maximin de nouveau blessé (17e). Un premier but en Premier League pour le l’attaquant brésilien qui avait rejoint Newcastle depuis Hoffenheim contre 44 millions d’euros cet été, et un premier succès de la saison pour les hommes de Steve Bruce, qui restent 19e ! Les Spurs sont 7e.

À Molineux Stadium, Wolverhampton avait pour ambition de faire décoller sa saison après avoir concédé le nul face à Leicester et Manchester United. Battu par les Gunners d’Arsenal lors de la journée précédente, Burnley s’avançait avec une faim de loup dans les West Midlands. Et l’on pensait que, comme souvent avec les Clarets, un but d’Ashley Barnes, déjà son 4e de la saison, au terme d’une contre-attaque rondement menée suffirait à leur bonheur (0-1, 12e) ! C’était sans compter sur un penalty de toute fin de match, obtenu et transformé par Raul Jimenez, déjà buteur en Ligue Europa sur la pelouse du Torino il y a trois jours, pour offrir à Nuno Espirito Santo un troisième match nul en trois journées ! Troisième jusqu’à ce but, Burnley pourra nourrir quelques regrets. Wolverhampton est 15e, Burnley 6e.

