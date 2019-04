Cet après-midi se déroulait la 36ème journée de Premier League. Au menu des réjouissances, le choc pour l’obtention de la septième place qualificative pour la Ligue Europa entre Watford et Wolverhampton. Juste avant la pause, les Wolves ouvraient le score. Jota distillait un centre tendu pour Jimenez dont la tête trompait Foster (0-1, 41e). Juste après la pause, les Hornets égalisaient par l’intermédiaire de Gray (1-1, 49e) qui profitait d’une incroyable erreur de la défense des Wolves pour tromper Rui Patricio. En fin de match, Wolverhampton reprenait l’avantage grâce à Jota qui profitait de la bévue de Foster sur un long ballon de Neves pour inscrire le deuxième but (1-2, 77e). Grâce à ce succès, les Wolves réalisaient une excellente opération dans la course à la septième place. De son côté Everton se déplaçait à Selhurst Park pour y affronter Crystal Palace. Si Marco Silva pouvait finalement compter sur Richarlison et alignait le onze victorieux face à United (4-0), son équipe n’a pu faire mieux que ramener le point du nul de Crystal Palace (0-0).

Dans les autres matchs de l’après-midi, Southampton recevait Bournemouth. Les Saints démarraient idéalement la rencontre en ouvrant le score par Long (1-0, 12e). Mais huit minutes plus tard, Gosling (1-1, 20e) remettait les deux équipes à égalité et Callum Wilson permettait à Bournemouth de prendre les devants (1-2, 32e). Peu avant l’heure de jeu, Ward-Prowse (2-2, 55e) remettait les Saints sur les bons rails. Les hommes d’Hasenhuttl prenaient l’avantage grâce à Targett bien servi par le jeune français Yan Valéry (3-2, 67e). Mais dans les ultimes minutes, Bournemouth revenait de nul part grâce une nouvelle fois à Wilson (3-3, 86e). Grâce à ce nul, Southampton obtenait officiellement son maintien en Premier League. Enfin, dans le duel des condamnés, Fulham affrontait Cardiff. Les Cottagers l’emportaient en fin de match grâce à une réalisation de Ryan Babel (1-0, 79e). Les hommes de Scott Parker enchaînaient un troisième succès consécutif en Premier League.

Les résultats de l’après-midi

Watford 1-2 Wolverhampton : Gray (49e) pour Watford ; Jimenez (41e), Jota (77e) pour Wolverhampton

Crystal Palace 0-0 Everton

Southampton 3-3 Bournemouth : Long (12e), Ward-Prowse (55e), Targett (67e) pour Southampton ; Gosling (20e), Wilson (32e, 86e) pour Bournemouth

Fulham 1-0 Cardiff City : Babel (79e) pour Fulham