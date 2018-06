Auteur d’un triplé hier avec le Portugal contre l’Espagne (3-3), Cristiano Ronaldo s’est montré à la hauteur de l’enjeu. Grâce à sa sublime prestation, les Lusitaniens lancent parfaitement leur mondial et peuvent nourrir de belles ambitions. Sur le plan personnel, l’attaquant du Real Madrid continue là aussi d’impressionner. Avec ses réalisations, il rejoint trois illustres buteurs : Pelé, Uwe Seeler et Miroslav Klose. À l’image de ses trois illustres aînés, le natif de Funchal a au moins inscrit un but lors de quatre Coupe du monde.

Il a tout d’abord marqué contre l’Iran en 2006 puis la Corée du Nord en 2010 et enfin le Ghana en 2014. Il devient également le seul joueur a avoir inscrit au moins un but dans huit phases finales de compétitions internationales. Soit depuis 2004 sans discontinuité. Enfin, il est désormais le deuxième meilleur buteur d’une sélection dans l’histoire du football à égalité avec Ferenc Puskas (84 buts). Il est uniquement devancé par l’Iranien Ali Daei (109 buts), ce qui en fait donc le meilleur buteur européen en équipe nationale.