Pas de vainqueur dans le derby ibérique, mais nul doute qu’un joueur va sortir encore plus grandi de ce duel entre voisins de la péninsule : Cristiano Ronaldo. Avec un triplé, pour mettre les siens devant à deux reprises puis pour égaliser en toute fin de match sur un superbe coup franc, le Madrilène a lancé son Mondial de la meilleure des manières. L’occasion de faire le point sur ses statistiques éblouissantes...

Le Lusitanien est devenu le premier joueur à marquer dans 8 grands tournois internationaux consécutifs, en plus d’être le quatrième joueur à marquer dans 4 Coupes du Monde différentes, aux côtés de Pelé, Klose et Seeler. La star du Real Madrid est désormais le joueur le plus âgé à avoir inscrit un triplé en Coupe du Monde, du haut de ses 33 ans et 4 mois. Forcément, même en Espagne, la presse n’avait d’yeux que pour lui après la rencontre.

Logiquement élu MVP de la rencontre

« Cristiano nous gâche le début », titre Marca en une de son édition de samedi. Nous avons manqué de chance... « Mais nous n’avons pas manqué de Cristiano », peut-on lire du côté de AS. Les joueurs espagnols ont également rendu hommage à celui qu’ils côtoient régulièrement, que ce soit en club ou sur les pelouses espagnoles et européennes, même si Fernando Hierro a tenu des déclarations qui font quelque peu parler : « je n’échangerai Cristiano contre aucun de mes joueurs ».

Le principal concerné avait lui logiquement le sourire à la fin de la rencontre : « ce match est le résultat de beaucoup d’années de travail. Les gens ont toujours cru en moi et je travaille pour le pays. On a tenté de gagner. Le match nul est juste. Je suis très content d’avoir marqué dans mon quatrième Mondial et d’avoir réussi un nouveau record dans ma carrière, mais ce n’est pas ça l’important, c’est qu’on a obtenu un nul contre un des grands favoris de ce Mondial ». Les futurs adversaires du Portugal sont prévenus...