Le match entre Ajaccio et Le Havre comptant pour le pré-barrage de Ligue 2 n’aura finalement pas lieu ce soir. La LFP en a fait l’annonce à l’instant. Cette décision fait suite à de nombreux incidents qui ont eu lieu aux alentours du stade. Le préfet décidera dans la soirée d’une date ultérieure.

Avant la rencontre, le bus du HAC est resté bloqué à quelques centaines de mètres du stade à cause de supporters corses munis de fumigènes et de bombes agricoles. Des CRS sont intervenus pour protéger les joueurs et les accompagner jusqu’au stade mais la route était toujours inaccessible après une demi-heure. Le bus havrais est ensuite tombé en panne, vraisemblablement à cause d’une bombe agricole lancée un peu plus tôt. Aucune solution n’a été trouvée pour escorter les joueurs normands sur les 300 derniers mètres. La Ligue a alors décidé que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour lancer le match.