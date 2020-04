Arsenal serait très proche de parvenir à un accord avec certains de ses joueurs sur une baisse de salaire pour aider à couvrir les pertes potentielles liées à la crise du coronavirus, révèle le média britannique The Athletic. Alors que la majorité de l’effectif des Gunners semblait opposée à une diminution de salaire il y a encore quelques jours, après une intervention cruciale de Mikel Arteta, il semble qu’une majorité de l’équipe d’Arsenal est dorénavant prête à accepter des réductions de salaire allant jusqu’à 12,5% par mois au cours de l’année prochaine, ce qui en fait le premier club de Premier League à le faire.

La participation du manager espagnol, mercredi soir, a été considérée comme essentielle à la conclusion de l’accord, explique une source décrivant Mikel Arteta comme « un homme extraordinaire ». L’entraîneur de 38 ans aurait réussi à trouver un équilibre entre promettre à ses joueurs de les soutenir, quoi qu’ils en aient décidé, et soutenir le club qu’il ne dirige que depuis décembre. Les réductions de salaires devraient être dégressives, selon qu’Arsenal se qualifie pour la prochaine Ligue des champions ou non, et les sommes seront déduites chaque mois, d’avril 2020 à mars 2021. Le média britannique précise que l’on ignore comment les joueurs qui ont rejeté la proposition de réduction salariale - pas encore été officiellement approuvée par toutes les parties - seront affectés.