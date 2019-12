Avec Carlo Ancelotti et Mikel Arteta présents en tribunes, on a assisté à Goodison Park à un match nul 0-0 entre Everton et Arsenal. Nul, c’est vraiment le mot parfait pour décrire ce match de la 18e journée de Premier League tant les deux équipes ont offert un spectacle d’une pauvreté rare.

Deux tirs cadrés seulement, aucune séquence de jeu intéressante mais un penalty peut-être oublié pour les Toffees. Ça ne nous a pas non plus sorti de cet ennui mortel. Point positif pour les Gunners, c’est le premier match sans encaisser de but depuis 15 rencontres. Les deux nouveaux coachs ont du pain sur la planche. Les Gunners sont 9es alors que la formation de Liverpool occupe la 15e place.