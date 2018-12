Auteur d’un grand début de saison, Virgil Van Dijk a connu un mois de novembre intense avec une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations avec les Pays-Bas et des matches accomplis avec Liverpool. Justement, ses performances de haute volée avec les Reds (1 but encaissé en novembre) lui permettent d’être élu joueur du mois de novembre.

Il devance Harry Kane (Tottenham), Aaron Mooy (Huddersfield) et Leroy Sané (Manchester City). C’est la première fois de sa carrière où il obtient cette récompense. Il succède à Lucas Moura (août), Eden Hazard (septembre) et Pierre-Emerick Aubameyang (octobre).