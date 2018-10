C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : le Paris SG a prolongé le bail d’Angel Di Maria (30 ans). L’attaquant international argentin (97 sélections, 20 buts) est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2021. Une satisfaction pour el Fideo comme il l’a expliqué aux médias officiels des Rouge-et-Bleu.

« C’est avec beaucoup de bonheur que je renouvelle aujourd’hui mon engagement avec le Paris Saint-Germain. Depuis maintenant trois ans, j’ai trouvé ici, à Paris, un contexte extraordinaire pour m’épanouir. Jour après jour, je me sens honoré et extrêmement motivé à l’idée de participer à un projet aussi ambitieux, comme il n’en existe nulle part ailleurs en Europe. Avec mes coéquipiers, nous avons encore beaucoup de belles et grandes histoires à écrire ensemble pour continuer d’accroître la dimension du PSG sur la carte du football international. Le soutien de tous ceux qui aiment ce club nous aidera à repousser nos limites et à défendre ce maillot avec passion et détermination. Tous ensemble, nous allons encore partager beaucoup d’émotions, relever de nombreux défis. Je suis même convaincu que le plus beau reste à venir », a lancé l’ancien pensionnaire du Real Madrid.