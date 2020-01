Avec les bonnes performances de Juan Bernat, Layvin Kurzawa a beaucoup moins de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Dans cet exercice 2019-2020, le latéral gauche français n’a disputé que 14 matches toutes compétitions confondues. De toute façon, en juin prochain, le joueur âgé de 27 ans sera libre puisqu’il n’a pas prolongé avec le club de la capitale.

D’ailleurs, mercredi soir, RMC Sport expliquait qu’Arsenal était intéressé par l’ancien joueur de l’AS Monaco et que des discussions avaient déjà eu lieu entre les parties. Mais pour le moment, il n’y aurait pas encore eu de mouvement. D’après les informations du Parisien, les Gunners n’auraient pas entamé des négociations avec les champions de France. Et selon The Athletic, le club londonien aimerait le récupérer gratuitement dès cet hiver. Mais il va falloir pour ça bien négocier avec le PSG...