En juin prochain, Layvin Kurzawa sera libre. Le latéral gauche français n’a en effet toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et celui-ci est désormais libre de négocier avec d’autres clubs pour un futur transfert. Nous vous annoncions récemment que le joueur de 27 ans avait été proposé à l’Olympique Lyonnais. Et le mois dernier, West Ham, Tottenham et Manchester United avaient entamé des discussions avec son clan. Mais une autre piste serait en train d’être creusée.

Selon les informations de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait entamé des négociations avec un autre club anglais, Arsenal. Le club londonien souhaiterait faire venir le Parisien en fin de saison pour ne rien dépenser. D’ailleurs, les parties seraient en train de discuter pour un contrat de cinq ans. Le média français précise également que les Gunners pourraient passer à l’offensive à la fin du mercato hivernal pour ne pas se faire chiper le joueur par la suite. Affaire à suivre.