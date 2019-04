Alors que le litige entre Hatem Ben Arfa et le Paris Saint-Germain se poursuit depuis de longs mois, le conseil des prud’hommes de Paris examinait le dossier aujourd’hui. L’attaquant du Stade Rennais demande entre 7 et 8 millions d’euros à son ancien club puisqu’il n’a pas reçu ses primes lors de sa mise à l’écart entre avril 2017 et juin 2018.

Alors que l’audience débutait ce matin à 9 heures, les deux parties avaient l’occasion de s’entendre et de trouver une solution devant le bureau de conciliation comme le rapporte RMC Sport. Aucun accord n’a été trouvé et les plaidoiries se dérouleront le 16 octobre. Le jugement aura lieu avant la fin de l’année civile.