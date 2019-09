Si le Paris Saint-Germain est bien parti pour officialiser l’arrivée de Mauro Icardi (sans oublier celle de Keylor Navas), le club de la capitale a toutefois refermé plusieurs dossiers durant cette fin de mercato.

Ainsi, après le cas Mattia De Sciglio, Sky Allemagne annonce que les Rouge et Bleu ne devraient pas recruter Emre Can et Raphaël Guerreiro. Le premier veut s’imposer à la Juventus, tandis que le second pourrait prolonger son contrat.

Update : PSG und Emre Can haben sich darauf verständigt, den Transfer nicht zu tätigen. Es gab zwar sehr konkrete Verhandlungen in den letzten Tagen, aber der Spieler möchte sich letztlich bei Juventus durchsetzen #TransferUpdate https://t.co/FuohWh4EeU — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) September 2, 2019

