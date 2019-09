Dimanche, le PSG se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais (match à suivre en direct commenté sur notre live). Un choc qui se disputera avec un champion de France décimé.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel a annoncé qu’en plus d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé ou encore Julian Draxler et Thilo Kehrer, s’ajoutaient les forfaits de Pablo Sarabia et Mauro Icardi. « Sarabia est blessé, c’est de la malchance. Il a pris un coup contre le Real à la dernière minute. Toutes les blessures sont différentes. Kehrer et Draxler ont une blessure très rare dans le football. On n’a jamais vu ça. Pour Icardi, on a pris des risques », a commenté le coach du club parisien.

