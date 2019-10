C’est un débat qui n’en est plus un. Cet été, le Paris Saint-Germain est allé chercher Keylor Navas (32 ans) au Real Madrid. Après cinq saisons dans la capitale espagnole et trois Ligue des champions glanées, le Costaricien décidait de relever le défi proposé par les Rouge et Bleu. Et depuis ses débuts, le dernier rempart donne entière satisfaction et ne souffre d’aucune contestation. Pour Christophe Lollichon, l’ancien Madrilène rassure la défense parisienne.

« Le fait d’avoir pour la première fois depuis longtemps un véritable n°1 change beaucoup de choses notamment en termes de confiance. (...) On sent que Navas apporte de l’expérience et de la sérénité, explique l’entraîneur des gardiens de Chelsea dans les colonnes du Parisien. Il est très calme et posé. Et il a la spécificité des gardiens de très grands clubs, de savoir être très efficace sur très peu d’occasions. »