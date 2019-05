L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Claude Makélélé (il y a joué entre 2008 et 2011), garde un œil attentif sur l’évolution de son ancien club et n’hésite pas à donner son avis concernant ce dernier, comme lorsqu’il s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au Parisien, celui qui est désormais entraîneur du KAS Eupen (D1 belge) a donné son avis sur le cas Adrien Rabiot, placardisé depuis six mois par le PSG pour avoir refusé de prolonger son contrat : « Quand il y a une punition, il faut savoir l’accepter. Mais il faut juste comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation. »

« À quel moment un joueur se sent-il légitime pour entamer un bras de fer avec son club ?, a questionné Makélélé. C’est simple, quand il n’en a pas peur. J’imagine que Rabiot a vu que plein de joueurs au club se permettaient de penser d’abord à eux et il a fait pareil. Sauf qu’il a peut-être été moins intelligent que d’autres car il l’a fait trop bruyamment. »