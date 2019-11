Au sortir de sa troisième défaite de la saison en Ligue 1, sur la pelouse de Dijon (2-1, 12e journée), le Paris SG retrouve la C1, où tout va bien ! Le club de la capitale, qui compte trois victoires en autant de matches, accueille le Club Bruges ce mercredi soir au Parc des Princes avec la possibilité de valider son billet pour les 8es de finale de Ligue des Champions.

Pour tenter de répéter la performance réalisée au stade Jan-Breydel (0-5), Thomas Tuchel s’appuie sur un 4-3-3 avec trois changements par rapport au match aller. Le côté droit, Meunier, Herrera, Choupo-Moting, est remplacé par Dagba, Gueye et Mbappé. En face, Philippe Clement, qui considère le PSG plus fort que le Real Madrid, propose également un 4-3-3, dans lequel entrent Kossounou, Ricca et Balanta, ainsi que le duo Okereke, Diatta pour accompagner Dennis !

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Verratti - Mbappé, Icardi, Di Maria

Club Bruges : Mignolet - Kossounou, Mechele, Deli, Ricca - Rits, Balanta, Vanaken - Dennis, Okereke, Diatta