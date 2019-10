Le samedi 18 mai 2013, David Beckham était remplacé pour la dernière fois sur la Pelouse du Parc des Princes, mettant au passage un terme à sa carrière de joueur professionnel. Depuis, l’ancienne star du Real Madrid ou encore de Manchester United ne s’est pas arrêté de penser ballon rond. Et désormais, le Britannique souhaiterait devenir agent de joueur et sait déjà avec quel client il aimerait débuter sa carrière.

L’ancien international anglais (115 sélections) a en effet créé, en septembre dernier, sa propre agence de représentation de joueur : Footwork Management Ltd. D’après les informations rapportées par le DailyMail, la cible prioritaire de l’ancien des LA Galaxy ne serait autre que Kylian Mbappé. Le champion du monde évolue actuellement avec le Paris Saint-Germain et pourrait arriver d’ici peu à un tournant de sa carrière alors qu’il est annoncé du côté de l’Espagne au FC Barcelone et au Real Madrid.

