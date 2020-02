La Ligue 1 reprend ses droits après la semaine européenne. Hier l’Olympique de Marseille a inauguré lors de sa victoire 3-2 contre Nîmes cette 27e journée de championnat. Aujourd’hui, c’est au tour du Paris Saint-Germain d’entrer en piste pour jouer contre le Dijon FCO.

A domicile, le club de la capitale française procède en 4-4-2 avec Keylor Navas comme dernier rempart devant Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Tanguy Kouassi et Idrissa Gueye se retrouvent dans le double pivot avec Pablo Sarabia et Angel Di Maria dans les couloirs. Enfin, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De son côté, Dijon s’articule en 3-4-3 avec Runar Alex Runarsson dans les buts. Mickaël Alphonse, Bruno Ecuele Manga, Senou Coublibaly, Nayef Aguerd et Hamza Mendyl composent la défense. Au cœur du jeu, Didier Ndong et Wesley Lautoa se retrouvent. Enfin, Mama Baldé, Stephy Mavididi et Julio Tavares forment le trio offensif.

Les compositions :

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Sarabia, Gueye, Kouassi, Di Maria - Cavani, Mbappé

Dijon FCO : Runarsson - Alphonse, Ecuele Manga, Coulibaly, Aguerd, Mendyl - Ndong, Lautoa - Baldé, Tavares, Mavididi