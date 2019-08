La tendance n’est plus à l’optimisme à Barcelone concernant le dossier Neymar, même si les dernières informations dévoilées par Le Parisien peuvent redonner espoir aux Catalans. Le média indique ainsi que le PSG est très intéressé par cette offre qui inclut une somme d’argent et Rakitic et Dembélé en prêt. Seulement, le FC Barcelone doit convaincre les deux de partir. Le PSG a en tout cas déjà démarré les discussions avec le Croate et le Français.

Pour Ivan Rakitic, ça risque d’être plutôt simple. Même si des informations parues en Espagne ont indiqué qu’il ne souhaitait pas partir, Le Parisien affirme que le Croate ne s’opposerait pas à un transfert. Parisiens et Barcelonais risquent en revanche d’avoir plus de mal à convaincre l’ancien du BVB, dont l’agent a martelé l’envie de rester. Mais Tuchel souhaite le récupérer et estime être en mesure de pouvoir tirer le meilleur du champion du Monde. « Nous sommes tout proches d’un accord mais rien n’est encore fait », a expliqué une source proche au journal...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10