Débarqué au Parc des Princes en janvier dernier pour environ 40 millions d’euros en provenance du VfL Wolfsbourg, Julian Draxler se trouve au milieu d’un effectif parisien plus riche que jamais. L’ailier gauche allemand de 24 ans a d’ailleurs donné une interview à DW où il a donné ses impressions sur le championnat français et la différence de qualité avec la Bundesliga. « Nous avons six ou sept très bonnes équipes en Ligue 1 qui sont aussi compétitives pour l’Europe. Les plus petites équipes s’avèrent également comme des gros challenges. Car elles sont très soudées défensivement. La Ligue 1 se développe », a jugé Draxler.

Le journaliste allemand lui a ensuite demandé s’il avait été surpris à son arrivée et s’il avait eu du mal à s’adapter au nouveau style de jeu. « Pas vraiment. Au PSG, nous jouons en réalité comme l’équipe nationale allemande. Je n’ai pas eu besoin de trop changer mon style pour m’améliorer ici et aider l’équipe. Ce n’était pas si difficile (de s’adapter). Mais dans un sens, vous avez raison, ce n’est pas facile contre des équipes ultra défensives. Au final, nous jouons face à dix défenseurs dans des espaces réduits. Mais match après match, nous négocions de mieux en mieux le challenge et savons comment battre ces équipes ». Draxler, annoncé sur le départ après l’arrivée de Neymar, est sous contrat au PSG jusqu’en 2021.