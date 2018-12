Depuis plusieurs mois, Pelé ne cesse de parler de Kylian Mbappé. Après avoir salué ses performances lors de la Coupe du Monde 2018, l’ancien international brésilien a même envoyé un cadeau au joueur du Paris Saint-Germain, avant de parler en bien de lui en décembre dernier. Et la légende de la Seleçao s’est encore enflammée pour le natif de Bondy.

« J’ai déjà complimenté Mbappé la saison dernière, en disant que c’est un grand joueur ! Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans, moi j’avais seulement 17 ans. Je l’ai chambré en disant qu’il m’a presque égalé. Je pense qu’il peut devenir le nouveau Pelé ! Beaucoup pensent que j’ai dit ça pour rigoler, mais non, ce n’est pas une blague... Pour me rendre encore plus heureux, tu dois gagner une autre Coupe du Monde maintenant », a expliqué l’ancien joueur de Santos dans un entretien accordé au Canal Football Club.